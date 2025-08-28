La UEFA está preocupada por los planes del Barça de jugar un partido de liga en EE.UU.

La UEFA está preocupada por los planes del FC Barcelona de jugar un partido de la liga española de fútbol contra el Villarreal el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, EE.UU.), informó este jueves el diario As.

El ente está estudiando el caso y lo someterá a debate el 11 de septiembre en su comité ejecutivo en Tirana (Albania), donde decidirá si da luz verde a que se juegue dicho encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la La Liga EA Sports, fuera del territorio español.

A la UEFA le preocupa que esta estrategia de expansión de ligas vulnere el espíritu deportivo de los torneos nacionales. Además, Football Supporters —la asociación que engloba a las hinchadas europeas— les trasladó la oposición que existe entre los aficionados a que los partidos del campeonato se disputen fuera de Europa.

Asimismo, hay equipos que también rechazan la idea. Es el caso del Real Madrid, que argumenta que se debe contar con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes que participan en la competición. “De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol”, aseveró.