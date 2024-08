Lo que dijo Bill Clinton contra Trump antes de presentación del compañero de fórmula de Harris, Tim Walz

El gobernador Tim Walz se presentó ante la nación con un emotivo discurso en la Convención Nacional Demócrata, con el que aceptó la nominación partidista a la vicepresidencia de EEUU. “Gracias por traer alegría a esta lucha”, dijo a la multitud reunida.

Chicago, EEUU — AP – El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó la nominación de su partido para vicepresidente el miércoles por la noche, y utilizó su discurso en la Convención Nacional Demócrata para agradecer al estadio lleno por “traer alegría” a una elección transformada por la ascensión de su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris.

“Estamos todos aquí esta noche por una razón hermosa y simple: amamos a este país”, dijo Walz mientras miles de delegados izaban carteles verticales que decían “Entrenador Walz” en rojo, blanco y azul.

Walz describió su crianza en Nebraska y su labor como profesor y entrenador de fútbol en Minnesota y le dijo a la multitud: “Gracias por traer alegría a esta lucha”.

“Mientras otros estados prohibían los libros en sus escuelas, nosotros estábamos desterrando el hambre de las nuestras”, dijo. En una crítica a su homólogo republicano, JD Vance, agregó: “Tuve 24 niños en mi clase de secundaria y ninguno de ellos fue a Yale”.

Cuando Walz habló de la dificultad de concebir a su hija, Hope, hizo un corazón con las manos y lo sostuvo sobre su pecho. Su hijo, Gus, lloró al ver a su padre hablar y al menos una vez gritó: “¡Ese es mi padre!”.

“No he dado muchos discursos como este, pero he dado muchas charlas motivadoras”, dijo Walz.

Los demócratas reunidos en el United Center de Chicago esperan aprovechar el impulso que ha generado Harris desde que asumió la primera posición en la fórmula presidencial del partido el mes pasado. Quieren aprovechar la exuberancia demócrata que siguió a la dimisión del presidente Joe Biden y, al mismo tiempo, dejar en claro a sus partidarios que enfrentan una feroz batalla con el expresidente Donald Trump.

Muchos estadounidenses nunca habían oído hablar de Walz hasta que Harris lo nombró su compañero de fórmula. En sus primeras semanas de campaña, ha encantado a los partidarios con su origen y ha ayudado a equilibrar el origen costero de Harris como representante cultural de los estados del Medio Oeste cuyos votantes necesita este otoño.

Pero Walz también ha enfrentado escrutinio, incluidas preguntas sobre embellecer su origen. Su esposa aclaró esta semana que no se sometió a una fertilización in vitro, como Walz ha afirmado en repetidas ocasiones, sino que utilizó otros tratamientos de fertilidad. Los republicanos también han criticado a Walz por un comentario que hizo en 2018 sobre llevar armas en la guerra. Aunque sirvió en la Guardia Nacional durante 24 años, no fue enviado a una zona de guerra.

Benjamin C. Ingman, uno de los antiguos alumnos de secundaria de Walz, presentó al hombre al que muchos oradores (y Harris en ocasiones) se han referido como “el entrenador Walz”. A instancias de Ingman, muchos de los exjugadores de Walz ataviados con sus camisetas rojas y blancas subieron al escenario para ayudar a presentarlo.

El show de Bill y Oprah

El discurso de Walz siguió al del expresidente Bill Clinton, quien regresó a un lugar que conoce bien, el escenario de la Convención Nacional Demócrata, para denunciar a Donald Trump como egoísta y elogiar a Kamala Harris por centrarse en las necesidades de los estadounidenses, encendiendo a su partido con sus característicos gestos improvisados.

Clinton tenía la intención de agregar peso a una tercera noche de la Convención Nacional Demócrata encabezada por la presentación del candidato a vicepresidente Tim Walz ante una audiencia nacional.

“Tenemos una opción bastante clara, me parece. Kamala Harris, para el pueblo. “Y el otro tipo que ha demostrado, incluso más que la primera vez, que se trata de mí, de mí mismo y de mí mismo”, dijo Clinton.

El 42º presidente de la nación y un veterano de la convención política de su partido desde hace décadas, Clinton fue declarado una vez el “secretario de las explicaciones” por Barack Obama, cuya candidatura a la reelección en 2012 se vio reforzada por un discurso de Clinton en la Convención Nacional Demócrata de ese año.

Ahora con 78 años -la misma edad que Trump- el discurso de Clinton era a veces vacilante, sus movimientos más lentos y pronunció mal el nombre de pila de Harris dos veces. Su mano izquierda a menudo temblaba cuando no la estaba usando para agarrar el atril.

Aun así, pronunció varios pronunciamientos memorables y sencillos, incluyendo la pregunta: “¿Qué hace su oponente con su voz? Habla principalmente de sí mismo. Así que la próxima vez que lo escuchen, no cuenten las mentiras, cuenten las “I”.

Winfrey, que durante mucho tiempo presentó su programa de entrevistas característico desde Chicago, retomó uno de los temas favoritos de los demócratas en los últimos tiempos, burlándose del candidato a vicepresidente republicano JD Vance, que una vez ridiculizó a las “mujeres de gatos sin hijos” mientras argumentaba que los estadounidenses deberían tener más hijos.

Winfrey dijo que si una casa en llamas perteneciera a una “mujer de gatos sin hijos”, los vecinos igualmente ayudarían y “tratarían de sacar a ese gato también”.

“Estamos más allá de los tuits ridículos, las mentiras y las tonterías”, dijo sobre Trump, antes de hacer referencia a un comentario reciente que hizo a sus partidarios sobre que solo tendrían que votar una vez más -por él- y nunca más.

“Estamos viendo a un independiente registrado que está orgulloso de votar una y otra y otra vez, porque eso es lo que hacen los estadounidenses”, dijo. “Votar es lo mejor de Estados Unidos”.

Un enfoque en las “libertades”

El tema de la noche fue “una lucha por nuestras libertades”, con la programación centrada en el acceso al aborto y otros derechos que los demócratas quieren centrar en su campaña contra Trump. Orador tras orador argumentó que su partido quiere defender las libertades mientras que los republicanos quieren quitárselas.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, utilizó un elemento básico de la convención, un libro de gran tamaño destinado a representar el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, un amplio conjunto de objetivos para reducir el gobierno y empujarlo hacia la derecha, si Trump gana. Polis incluso arrancó una página del volumen ceremonial y dijo que lo guardaría y se lo mostraría a los votantes indecisos.

El expresidente se ha distanciado del Proyecto 2025, pero entre sus autores clave se incluyen sus antiguos asesores principales. Su compañero de fórmula, JD Vance, escribió el prólogo del nuevo libro del director ejecutivo de la Heritage Foundation.

La representante de Florida, Debbie Wasserman Schultz, contó la historia de una mujer en su estado, que promulgó nuevas restricciones al aborto después de que Trump ganara. La Corte Suprema anuló el fallo Roe contra Wade, quien se vio obligada a llevar a término el embarazo de un niño con una enfermedad mortal, solo para ver al recién nacido morir apenas horas después del nacimiento.

Dana Nessel, fiscal general de Michigan y mujer abiertamente gay, declaró: “Tengo un mensaje para los republicanos y los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos: pueden arrancar este anillo de bodas de mi mano fría, muerta y gay”.

El representante Bennie Thompson de Mississippi habló sobre el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Presidió un comité del Congreso que investigó a la turba que invadió el Capitolio y dijo: “Querían detener la transferencia pacífica del poder por primera vez en la historia estadounidense”.

“Gracias a Dios que fracasaron”, dijo Thompson.

Trump criticó la convención como una “farsa” y destacó el hecho de que ha sido un tema frecuente de conversación. También destacó a su predecesor, Obama, por un discurso muy crítico en la convención el martes por la noche, diciendo que Obama había sido “desagradable”.

Reconocimiento a los rehenes del 7 de octubre

Los demócratas reconocieron a los rehenes que siguen retenidos por Hamás después de su ataque del 7 de octubre contra Israel en el que murieron 1.200 personas. Jon y Rachel Goldberg-Polin hicieron llorar a algunos en el estadio cuando rindieron homenaje a su hijo Hersh, que fue secuestrado en el ataque.

La liberación de rehenes “no es una cuestión política. Es una cuestión humanitaria”, dijo Jon Goldberg-Polin, añadiendo que “en una competición de dolor no hay ganadores”.

La guerra entre Israel y Hamás ha dividido a la base demócrata, con manifestantes propalestinos manifestándose fuera del United Center y varios oradores esta semana reconociendo las muertes de civiles en la ofensiva israelí en Gaza. Más de 40.000 personas han muerto en Gaza, según las autoridades sanitarias locales.