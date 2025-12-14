Lo que se sabe del mortífero ataque terrorista contra evento judío en Australia

Dos hombres armados abrieron fuego este domingo desde un puente contra los congregados en la playa de Bondi, cerca de Sídney. Se estima que en el momento del ataque en el lugar había más de 1.000 personas, muchos de ellos celebrando la festividad judía de Janucá.

Víctimas

Chris Minns, primer ministro del estado australiano de Nueva Gales del Sur, confirmó que 12 personas murieron en el tiroteo, incluyendo un policía y uno de los tiradores, que fue abatido. Al menos 29 personas resultaron heridas, entre ellas dos policías. Es el tiroteo más mortífero en casi 30 años en un país con estrictas leyes en materia del control de armas.

️Baruch Dayan Haemet Rabbi Eli Schlanger hy”d Eli was the assistant rabbi at Chabad of Bondi and a key organizer of the event. For 18 years, since his marriage to wife Chaya, he has served as a rabbi and chaplain in the Bondi community. הרב פייבל אליעזר בן בנימין הלוי הי”ד pic.twitter.com/HtzT38DtYn — Chabad.org (@Chabad) December 14, 2025

El movimiento judío Chabad, conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y un organizador importante de la celebración en la playa australiana.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia se produce después de una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que estos episodios y el tiroteo masivo del domingo estuvieran conectados.

Tiradores

Uno de los tiradores fue abatido por las fuerzas del orden, mientras que el otro fue herido y permanece bajo custodia policial en estado crítico. En el coche de uno de ellos, estacionado en la zona, hallaron varios artefactos explosivos improvisados.

La Policía declaró que uno de los agresores era conocido por los servicios de seguridad, pero que no suponía una amenaza específica, de acuerdo con sus registros.

La prensa local también divulgó el nombre de uno de los tiradores: Naveed Akram, de 24 años.

Un video del lugar del ataque mostró a un transeúnte desarmando a uno de los atacantes y apuntándole con su propia arma para obligarlo a huir. Minns calificó a este hombre de “verdadero héroe”.

ACTO HEROICO https://t.co/QLhkNE4kIe Momento en el que un transeúnte desarma a un tirador activo en una popular playa en Australia pic.twitter.com/pvddNQjQRU — RT en Español (@ActualidadRT) December 14, 2025



Atentado terrorista

El comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, calificó el tiroteo como “un incidente terrorista”. “Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”, declaró a su vez Minns.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, se mostró “devastado” por lo ocurrido. “Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo ha golpeado el corazón de nuestra nación”, dijo ante los periodistas en Canberra.

“En medio de este vil acto de violencia y odio surgirá un momento de unidad nacional donde los australianos de todos los ámbitos abrazarán a sus compatriotas australianos de fe judía”, manifestó.

Tiroteos en Australia

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un único hombre armado mató a 35 personas, llevó al Gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos adquirieran armas de fuego.

Los tiroteos masivos en el país durante este siglo incluyeron dos ataques suicidas que se saldaron con la muerte de cinco personas en 2014, y siete en 2018. En ambos casos, los hombres armados se mataron a sí mismos después de acabar con la vida de sus propias familias.

En 2022, seis personas fueron asesinadas en un tiroteo entre la Policía y extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland.