Loro que parloteaba sobre drogas y jugaba con dinero ayuda a desarmar banda de narcotraficantes (VIDEO)

Imágenes del plumífero, de nombre Mango, sirvieron como prueba para incriminar a su dueña y su novio, un jefe criminal, y a 13 personas más.

El video de un loro que sabía decir palabras relacionadas con el tráfico de drogas ayudó al encarcelamiento y condena de los miembros de una red de narcotráfico que operó entre febrero de 2023 y julio de 2024 en Blackpool (Lancashire, Reino Unido), y cuyo líder dirigía el negocio desde la cárcel.

Tras una larga investigación se descubrió que Adam Garnett continuaba sus operaciones ilegales tras las rejas y lanzó una operación en la que se registró el teléfono de su novia, Shannon Hilton, donde se encontraron grabaciones de Mango, su loro parlanchín. Una donde le enseñaba a decir “dos por 25 [libras]” —referencia al precio en que vendían droga en las calles— y otra “jugando con el dinero obtenido mediante sus actividades ilegales”, dijo la Policía de Lancashire.

“¡No es una frase que quieras que tu loro grite cuando la Policía llama a la puerta!”, escribieron las autoridades de la ciudad de Blackpool bromeando sobre la habilidad de la mascota.

Garnett, de 35 años, coordinaba desde prisión el traslado de cualquier evidencia para que la Policía no pudiera encontrarla y tenía canales de comunicación con prácticamente todos los miembros de su organización delictiva. Sin embargo, no contaban con que los vídeos con Mango sirvieran como prueba para incriminarlo a él —que ya cumplía una condena de 15 años— a su novia y a 13 personas más. La semana pasada, todo ellos fueron condenados a penas que suman más de 103 años de cárcel.