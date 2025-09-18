Médico abandona a paciente sedado durante cirugía para tener sexo con enfermera

Un médico fue despedido y sometido a audiencia ante el Servicio de Tribunales Médicos del Reino Unido por haber abandonado a un paciente sedado para mantener relaciones sexuales con una enfermera en el Hospital Tameside, ubicado en Ashton-under-Lyne (Inglaterra), según informó el lunes Sky News.

Suhail Anjum, anestesista consultor, dejó al paciente bajo anestesia general durante 8 minutos, alegando que necesitaba ir al baño.

El incidente, ocurrido en septiembre de 2023, involucró al médico —casado— y a una enfermera cuyo nombre no ha sido revelado. Ambos fueron sorprendidos en una “posición comprometedora” en otro quirófano que también funcionaba como almacén.

Según el testimonio de una enfermera ante el tribunal médico, los pantalones de la implicada estaban “a la altura de las rodillas, dejando al descubierto su ropa interior”, mientras que Anjum “se estaba atando el cordón de sus pantalones” al momento de ser descubiertos.

Aunque el paciente no sufrió daños, el anestesista fue despedido tras una investigación interna en febrero de 2024. La semana pasada, Anjum reconoció ante el tribunal que se trató de un “error de juicio puntual” y aseguró que no volvería a cometerlo, además de expresar el deseo de retomar su carrera profesional.

El tribunal concluyó que Anjum “antepuso sus propios intereses a los del paciente y sus colegas”. Aunque no enfrentará sanciones, existe la posibilidad de que se emita una advertencia en su expediente profesional.