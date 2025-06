Modelo de OnlyFans muere días después de compartir un emotivo mensaje sobre autoaceptación

En su última publicación, Koby Falks, de 42 años, habló de la necesidad de ser él mismo y no un símbolo.

Koby Falks, creador australiano de contenido explícito en la plataforma para adultos OnlyFans, falleció pocos días después de publicar un personal y emotivo mensaje sobre su camino hacia la autoaceptación, recoge People.

La muerte del hombre, de 42 años, conocido por su familia y amigos como Anthony Cox, fue anunciada en una publicación en su cuenta de Instagram el pasado domingo. No se han difundido más detalles sobre la causa de su muerte.

En su última publicación de Instagram, Falks escribió sobre la revelación de su verdadero yo después de años de estar escondido, compartiendo una foto antigua de él mismo sentado en el piso de un dormitorio.

“Me tomó años dejar de actuar. Resulta que lo más aterrador no fue que me rechazaran, sino que me vieran”, escribió. “No habrá más máscaras. No habrá más espectáculos. Solo yo, tal como soy”, subrayó, dirigiéndose a esta versión de sí mismo e insistiendo en que no tenía que ser un símbolo, solamente tenía que ser él mismo.