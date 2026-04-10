Muere una ex reina de belleza con tan solo 22 años

La ex reina de belleza Carrie Everett, quien se consagró como Miss Carolina del Norte en 2024, falleció a los 22 años de edad luego de padecer un cáncer sumamente agresivo que le diagnosticaron poco tiempo después de ganar el concurso y al que enfrentó hasta su muerte.

Según la prensa estadounidense, Everett murió el pasado domingo por la mañana en Seattle mientras se encontraba junto a su familia y amigos, quienes informaron sobre su deceso el lunes en redes sociales.

El cáncer que padecía esta joven que también era estudiante de la Universidad Central de Carolina del Norte en Durham, fue identificado como carcinoma de células en anillo de sello, un padecimiento que además es “raro” y “muy maligno”, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU.

Este tipo de adenocarcinoma, que suele diagnosticarse en etapas avanzadas y con mal pronóstico, se origina comúnmente en el tracto gastrointestinal, especialmente en el estómago. Por lo general se encuentra en las células glandulares que recubren los órganos de la digestión.

Miss North Carolina 2024, Carrie Everett, has passed away at 22 years old.

Her family confirmed she transitioned on Easter Sunday, surrounded by loved ones.

A student at North Carolina Central University, Carrie was beautiful, brilliant, and full of faith. She carried her cancer… pic.twitter.com/7yvzeENju3 — iamNej (@devNEJ) April 7, 2026

La exreina eligió estudiar en Durham por su programa de música debida a que “le encantaba cantar música góspel y solía deleitar a los asistentes en los eventos de la universidad con su hermosa voz”, reseña la prensa local.

La rectora de la universidad Karrie G. Dixon emitió un comunicado para expresar su “profunda tristeza” por la muerte de la joven, quien cursaba el segundo año de música. Everett se convirtió además en la primera estudiante de una universidad históricamente afroestadounidense (HBCU) en ser nombrada Miss Carolina del Norte.