“No he sufrido ningún infarto”: Roberto Carlos revela la razón de su operación

El exlateral brasileño Roberto Carlos explicó que se sometió a un procedimiento cardíaco preventivo y previamente planificado y negó haber sufrido un ataque al corazón, respondiendo así a los informes alarmistas sobre su estado de salud.

En un mensaje publicado en redes sociales, el exfutbolista señaló que el procedimiento “fue exitoso” y que ahora se está recuperando. “Me gustaría aclarar algunas informaciones recientes. Me sometí a una intervención médica preventiva, previamente planificada con mi equipo médico. La intervención fue un éxito y me encuentro bien. No he sufrido ningún infarto”, afirmó.

Roberto Carlos, de 52 años, fue ingresado el lunes en un hospital de São Paulo para realizarse un chequeo. Una angiotomografía detectó una obstrucción coronaria y los médicos efectuaron ese mismo día una angioplastia “con pleno éxito y sin complicaciones”, según el boletín del Hospital Vila Nova Star, que indicó que el exjugador está clínicamente estable, asintomático y bajo observación en la unidad de cuidados intensivos.