Reportan que en América Latina se acelera la acción climática urbana con proyectos de adaptación y biodiversidad en las ciudades

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, C40 Cities Climate Leadership Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), anunciaron una nueva alianza estratégica para acelerar el financiamiento climático urbano y la ejecución de proyectos en ciudades de América Latina. La colaboración se formalizó mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU), en presencia de más de 30 autoridades locales de ciudades latinoamericanas que asistieron al Foro, incluidos los alcaldes de Bogotá y Quito y la vicealcaldesa de Fortaleza.

El MoU establece un marco de cooperación centrado en apoyar a las ciudades en la preparación, financiamiento e implementación de proyectos climáticos urbanos de alto impacto durante los próximos cinco años, con el respaldo de CAF. La alianza prioriza la adaptación climática; la promoción de la biodiversidad; la movilidad urbana limpia y sostenible; la planificación urbana sostenible; y los sistemas de agua y saneamiento, al tiempo que fortalece el acceso de las ciudades al financiamiento climático mediante su conexión con oportunidades de inversión.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín (Colombia) y vicepresidente de C40 para América Latina:

⁠”Medellín ha demostrado que las ciudades pueden impulsar cambios transformadores. A medida que los riesgos climáticos se intensifican, desde el calor extremo hasta crecientes desafíos hídricos, alianzas como esta son fundamentales para fortalecer la resiliencia urbana en América Latina y garantizar que la acción climática genere beneficios sociales y económicos reales para nuestra ciudadanía. Las ciudades ya están dando un paso al frente para enfrentar la crisis climática y proteger a nuestras comunidades, pero ampliar el acceso al financiamiento climático es clave para convertir la ambición en acción y ofrecer soluciones que cambien la vida de las personas.

Ante la intensificación de los impactos climáticos en la región, la alianza pone un fuerte énfasis en la adaptación climática a través de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de la biodiversidad. La iniciativa busca apoyar a las ciudades para enfrentar riesgos climáticos extremos; como olas de calor, inundaciones, aumento del nivel del mar y sequías, mediante la implementación de proyectos que promuevan el reverdecimiento urbano y el diseño urbano sensible al agua, contribuyendo a ciudades más frescas y resilientes, y mejorando la calidad de vida.”

Julian Suárez Migliozzi, gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF, señaló:

“Esta alianza con C40 Cities representa un paso concreto en el compromiso de CAF de consolidarse como el banco de los gobiernos subnacionales y el banco verde de América Latina y el Caribe. Nuestras ciudades albergan al 80 % de la población de la región y están en la primera línea de la crisis climática; necesitan soluciones de financiamiento acordes con la urgencia del desafío. A través de esta colaboración, trabajaremos codo a codo con los alcaldes para transformar los planes de acción climática en proyectos financiables que atraigan inversión y generen beneficios tangibles: barrios más verdes, aire más limpio, seguridad hídrica y movilidad sostenible.”

La alianza se alineará con iniciativas regionales como la Red BiodiverCiudades de CAF y el programa Adapting BiodiverCities (ABC), que será implementado por CAF y el Fondo de Adaptación entre 2026 y 2028, fortaleciendo los vínculos entre biodiversidad, resiliencia climática y desarrollo urbano.

En el marco del MoU, C40 Cities y CAF colaborarán en desarrollo urbano sostenible, adaptación climática y financiamiento climático, apoyando a las ciudades en distintas etapas de preparación de proyectos y conectándolas con el Programa de Financiamiento de Ciudades de C40 y con iniciativas asociadas como el C40 Cities Finance Facility (CFF) y el City Climate Finance Gap Fund.

Mark Watts, director ejecutivo de C40 Cities, afirmó:

⁠”Los impactos climáticos son una realidad cotidiana para millones de personas en las ciudades de América Latina, desde el calor extremo hasta las inundaciones y el estrés hídrico. Esta alianza con CAF permitirá escalar la inversión para acciones reales sobre el terreno, apoyando la adaptación, la resiliencia y el desarrollo bajo en carbono donde más se necesita. Sabemos qué hay que hacer; el reto ahora es financiarlo y ejecutarlo con rapidez. Al trabajar con las ciudades para convertir planes en proyectos financiables, podemos movilizar los recursos necesarios para proteger a las comunidades y acelerar la acción climática a gran escala.”

Áreas clave de cooperación incluyen:

Adaptación climática y resiliencia, incluida la integración de consideraciones climáticas en los presupuestos municipales y la inversión de capital mediante enfoques de presupuestación climática;

Transporte limpio y sostenible, incluido el intercambio de conocimientos y el apoyo financiero para la electrificación del transporte público y otras soluciones de movilidad de cero emisiones;

Soluciones urbanas basadas en la naturaleza, apoyando el desarrollo y financiamiento de infraestructura verde y azul a través de iniciativas como el Acelerador de Naturaleza Urbana de C40;

Seguridad hídrica y saneamiento, fortaleciendo la resiliencia en los sectores de agua, saneamiento y residuos sólidos mediante programas como Water Safe Cities, con énfasis en la gestión de riesgos por inundaciones, calor, sequías y deslizamientos de tierra;

Planificación urbana y enfoques de economía circular, apoyando un desarrollo urbano integrado, sostenible e inclusivo.

Sobre C40

C40 Cities es una red de cerca de 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo, que representan a más de 900 millones de personas y una cuarta parte de la economía global. A través de la colaboración y la acción basada en la ciencia, los alcaldes de C40 impulsan las soluciones climáticas urgentes necesarias para asegurar un futuro más limpio, justo y saludable para todas las personas.