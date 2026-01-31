BOLETIN DE NOTICIAS
Reuters: Israel niega su implicación en dos explosiones en Irán

En al menos 8 ciudades se reportaron fuertes explosiones

Por Redaccion Central
Explosión en la zona de Hasht Sakhnia, al noroeste de la ciudad de Karaj en Irán.

Israel no estuvo implicado en las dos mortíferas explosiones ocurridas este sábado en Irán, según funcionarios del país hebreo citados por Reuters.

Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en una explosión ocurrida en un complejo residencial en la ciudad portuaria de Bandar Abbás, en el golfo Pérsico, que se habría producido por una fuga de gas.

Otra explosión, también provocada por un escape de gas, ocurrió en un edificio residencial en la ciudad de Ahvaz, la provincia de Juzestán, en el suroeste del país, y se saldó con cuatro muertos.

Ampliar: Al menos ocho explosiones en diversas ciudades de Irán en momento de alta tensión

