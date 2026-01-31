Reuters: Israel niega su implicación en dos explosiones en Irán

Israel no estuvo implicado en las dos mortíferas explosiones ocurridas este sábado en Irán, según funcionarios del país hebreo citados por Reuters.

Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en una explosión ocurrida en un complejo residencial en la ciudad portuaria de Bandar Abbás, en el golfo Pérsico, que se habría producido por una fuga de gas.

Otra explosión en la zona de Hasht Sakhnia, al noroeste de la ciudad de Karaj en #Irán hoy sábado pic.twitter.com/tV9x9FWNGA — Planeta Informativo (@planetainfoLA) January 31, 2026

Otra explosión, también provocada por un escape de gas, ocurrió en un edificio residencial en la ciudad de Ahvaz, la provincia de Juzestán, en el suroeste del país, y se saldó con cuatro muertos.

