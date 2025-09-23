BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoRoban y funden una reliquia de oro de 3.000 años de antigüedad en Egipto
Mundo

Roban y funden una reliquia de oro de 3.000 años de antigüedad en Egipto

Diversas voces exigen que se endurezcan las medidas de seguridad para proteger los tesoros del país.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Este es el brazalete de más de tres milenios de antigüedad.

Las autoridades egipcias detuvieron a los involucrados en el robo de un brazalete de más de tres milenios de antigüedad que se encontraba en el Museo Egipcio de El Cairo y que había pertenecido a un faraón. La reliquia fue fundida posteriormente para confeccionar joyas de oro, reporta AP.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, declaró el sábado en una alocución transmitida por televisión que el brazalete fue hurtado el 9 de septiembre mientras los trabajadores del museo preparaban piezas para una exposición en Italia, señalando como causa del robo la “laxitud” en la implementación de los procedimientos en las instalaciones.

El brazalete se encontraba en un laboratorio de restauración del museo que no contaba con cámaras de seguridad, detalló el ministro. Como parte de la investigación, cuatro sospechosos han sido arrestados.

Se estima que la antigüedad fue adquirida por un taller de orfebrería por 3.800 dólares y luego revendida por unos 4.000 dólares al trabajador de otro taller, quien la fundió para fabricar joyas.

El ministerio publicó un video de una cámara de seguridad que muestra al dueño de una tienda recibiendo una pulsera, pesándola y pagándole a uno de los sospechosos. Asimismo, confirmó que los detenidos confesaron el crimen y que el dinero fue confiscado.

El caso generó indignación en el país, donde aprecian mucho el valor histórico de las reliquias del pasado, cuando la civilización egipcia ostentaba un poder hegemónico en la región. El brazalete, que contenía una cuenta de lapislázuli, perteneció al faraón Amenemope, quien reinó hace unos 3.000 años.

Diversas voces han exigido que se endurezcan las medidas de seguridad para proteger los tesoros del país. La destacada arqueóloga egipcia Monica Hanna pidió la suspensión de las exhibiciones en el extranjero “hasta que se implemente un mejor control” para proteger las piezas, mientras que Malek Adly, un abogado de derechos humanos, calificó el robo como “una señal de alarma” para las autoridades.

También te puede interesar

Trump anuncia un contrato de Boeing con una...

“Me metía mano”: denuncias de abuso sexual sacuden...

1.000 personas fueron despedidas de un banco brasileño...

Trump: “Tenemos grandes patriotas estadounidenses comprando TikTok”

Por esta razón el arma del asesinato de...

El desconocido multimillonario más joven de la lista...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign