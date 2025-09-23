Roban y funden una reliquia de oro de 3.000 años de antigüedad en Egipto

Las autoridades egipcias detuvieron a los involucrados en el robo de un brazalete de más de tres milenios de antigüedad que se encontraba en el Museo Egipcio de El Cairo y que había pertenecido a un faraón. La reliquia fue fundida posteriormente para confeccionar joyas de oro, reporta AP.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, declaró el sábado en una alocución transmitida por televisión que el brazalete fue hurtado el 9 de septiembre mientras los trabajadores del museo preparaban piezas para una exposición en Italia, señalando como causa del robo la “laxitud” en la implementación de los procedimientos en las instalaciones.

El brazalete se encontraba en un laboratorio de restauración del museo que no contaba con cámaras de seguridad, detalló el ministro. Como parte de la investigación, cuatro sospechosos han sido arrestados.

Se estima que la antigüedad fue adquirida por un taller de orfebrería por 3.800 dólares y luego revendida por unos 4.000 dólares al trabajador de otro taller, quien la fundió para fabricar joyas.

El ministerio publicó un video de una cámara de seguridad que muestra al dueño de una tienda recibiendo una pulsera, pesándola y pagándole a uno de los sospechosos. Asimismo, confirmó que los detenidos confesaron el crimen y que el dinero fue confiscado.

El caso generó indignación en el país, donde aprecian mucho el valor histórico de las reliquias del pasado, cuando la civilización egipcia ostentaba un poder hegemónico en la región. El brazalete, que contenía una cuenta de lapislázuli, perteneció al faraón Amenemope, quien reinó hace unos 3.000 años.

Diversas voces han exigido que se endurezcan las medidas de seguridad para proteger los tesoros del país. La destacada arqueóloga egipcia Monica Hanna pidió la suspensión de las exhibiciones en el extranjero “hasta que se implemente un mejor control” para proteger las piezas, mientras que Malek Adly, un abogado de derechos humanos, calificó el robo como “una señal de alarma” para las autoridades.