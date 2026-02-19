Un hombre sufre sepsis mortal tras ser picado por moscas negras

Un hombre tailandés de 68 años falleció a causa de sepsis e insuficiencia respiratoria tras sufrir varias picaduras de moscas negras, informa The Thaiger.

En un principio, se quejó de dolor intenso en la pantorrilla por lo que acudió a un hospital en la ciudad de Lampang el 8 de febrero. Al no encontrar complicaciones, los médicos le diagnosticaron inflamación muscular y le dieron de alta.

La misma noche, el dolor en la pierna empeoró a tal punto que el hombre no podía caminar, su pantorrilla se entumeció y tenía la cara enrojecida.

Después de someterse a diferentes análisis, los médicos detectaron una sepsis grave y un descenso significativo de los niveles de azúcar en la sangre. También descubrieron que el paciente había sido picado por mosquitos poco antes de presentar los síntomas. Aunque recibió tratamiento médico, el hombre no mejoró. El 15 de febrero fue hospitalizado y falleció poco después tras sufrir sepsis e insuficiencia respiratoria.

Medios tailandeses informaron que el paciente murió a causa de picaduras de moscas negras. Sin embargo, el hospital insistió en que el veneno de estos insectos no es peligroso, y que sus picaduras solo suelen causar comezón o pequeñas ampollas de sangre, aclarando que el hombre falleció por causas subyacentes.

Los médicos recomendaron a las personas con picaduras de ese tipo que limpien la herida con agua limpia, apliquen una compresa fría, utilicen medicamentos contra la picazón y repelente de insectos.