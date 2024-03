Un video muestra supuestamente a Kate Middleton, pero provoca más dudas

Se reporta que la princesa de Gales, Kate Middleton, apareció en un nuevo video junto a su marido, el príncipe Guillermo, tras la preocupación en las redes por su ausencia pública, que generó un sinfín de teorías conspirativas.

Middleton fue vista en una granja local durante el fin de semana pasado en Windsor, Inglaterra. Algunos curiosos dijeron que parecía “feliz, relajada y sana”, según recoge el diario británico The Sun.

Sin embargo, algunos internautas siguen dudando del paradero de la princesa y afirman que la mujer del video es una doble. “¿Por qué estos grandes medios de comunicación quieren hacernos creer que son Kate y Guillermo? Como podemos ver, no son ellos”, reza uno de los cientos de mensajes en X sobre el tema.

No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir… A la mierda, lo digo: ESA NO ES KATE MIDDLETON. pic.twitter.com/9NZ0YgND09

— 💜 La Quisquillosa 💫 (@LaQuisquillossa) March 18, 2024