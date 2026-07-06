Una simple picadura de escorpión termina en tragedia: muerte de niña de 11 años desata indignación

Una tragedia enluta a una familia brasileña y causa indignación por una posible negligencia médica luego que Valentina Lima Nobre, una niña de 11 años residente del Distrito Federal de Brasil, al centro-oeste del país, muriera tras ser víctima de una picadura de un escorpión que estaba escondido en uno de sus zapatos.

El accidente doméstico ocurrió el pasado 11 de junio en la localidad de Riacho Fundo I, cuando la menor se preparaba para ir a la escuela. Aunque sus familiares la trasladaron de urgencia, la niña pasó casi un mes en coma inducido e intubada hasta que lamentablemente falleció este domingo 5 de julio por complicaciones en su salud, detalla el medio local G1.

La familia denunció que la muerte de la menor se produjo por una cadena de negligencias, retrasos y barreras burocráticas en la red de salud pública y en el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu). Ellos afirman que el cuadro clínico de Valentina empeoró de forma irreversible porque tuvieron que esperar más de ocho horas por una ambulancia y una cama disponible en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los parientes aseguran que la falta de recursos y la lentitud en los traslados resultaron determinantes para el fatal desenlace. El calvario de la familia comenzó cuando buscaron auxilio inicial en el Sexto Batallón de Bomberos Militares del Núcleo Bandeirante, donde no recibieron ayuda inmediata para el traslado de la menor. Posteriormente, se movilizaron hasta el Hospital Regional de Guará; donde la pequeña recibió el suero antiescorpiónico necesario, pero los doctores advirtieron que requería cuidados intensivos urgentes.

A estudante Valentina Nobre Lima, de 11 anos, morreu após passar 23 dias internada na UTI devido a múltiplas picadas de escorpião no DF. O caso acende um alerta: a capital registrou aumento de 6,42% nesses acidentes em 2026. Especialistas orientam manter quintais limpos, vedar… pic.twitter.com/VP59U2mFEA — Correio Braziliense (@correio) July 6, 2026

Ante la falta de camas en dicha unidad, se decidió su traslado a un hospital privado en Brasilia, un proceso que se demoró de forma crítica por la falta de transporte oficial. Por su parte, según explica G1, la Secretaría de Salud del Distrito Federal defendió los protocolos aplicados y aseguró que la niña recibió atención médica inmediata a su llegada al Hospital Regional de Guará. Además indicó que la asignación de camas de cuidados intensivos se rige por criterios técnicos estrictos de regulación que evalúan la gravedad y la prioridad de cada caso.

Según el ente, la paciente estuvo bajo monitoreo y tuvo acompañamiento continuo del personal de salud mientras se gestionaba su espacio especializado. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Militares informó que, cuando la familia llegó al cuartel, todos sus vehículos de emergencia atendían otros incidentes simultáneos. Además explicaron que el personal activó los protocolos de recepción y contacto con el Servicio de Atención Móvil de Urgencia para orientar a la familia de la niña, quienes optaron por trasladarla en una patrulla de la Policía Militar que llegó al sitio.