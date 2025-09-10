Nicaragua contará con su primer santuario de osos perezosos

En las faldas del volcán Mombacho, en Granada, será inaugurado el primer santuario de osos perezosos, con el objetivo de proteger a la especial y de concientizar a la población sobre la importancia de no tenerlos en cautiverio como mascotas, pues no son animales domésticos.

El proyecto, que es impulsado por Samuel Josué Norori Cortés, representante de Canopy Tour Miravalle, tendrá como sede la finca Abrazo Verde, un terreno de cinco manzanas que abrirá sus puertas al público después del 14 de septiembre.

Michael, un pichón de apenas 14 meses, es el primer habitante del santuario y se espera que en los próximos días lleguen más ejemplares.

Los osos perezosos son animales que pasan casi toda su vida en los árboles, donde duermen entre 15 y 18 horas al día. Se alimentan de hojas tiernas, se aparean e incluso dan a luz colgados de las ramas gracias a sus garras en forma de gancho.