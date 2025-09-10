INICIO NicaraguaNicaragua contará con su primer santuario de osos perezosos
NicaraguaRegional

Nicaragua contará con su primer santuario de osos perezosos

Estará ubicado en al ciudad colonial de Granada

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un oso perezoso colgando de un mecate. Foto Freepik

En las faldas del volcán Mombacho, en Granada, será inaugurado el primer santuario de osos perezosos, con el objetivo de proteger a la especial y de concientizar a la población sobre la importancia de no tenerlos en cautiverio como mascotas, pues no son animales domésticos.

El proyecto, que es impulsado por Samuel Josué Norori Cortés, representante de Canopy Tour Miravalle, tendrá como sede la finca Abrazo Verde, un terreno de cinco manzanas que abrirá sus puertas al público después del 14 de septiembre.

Michael, un pichón de apenas 14 meses, es el primer habitante del santuario y se espera que en los próximos días lleguen más ejemplares.

Los osos perezosos son animales que pasan casi toda su vida en los árboles, donde duermen entre 15 y 18 horas al día. Se alimentan de hojas tiernas, se aparean e incluso dan a luz colgados de las ramas gracias a sus garras en forma de gancho.

También te puede interesar

Explosión en edificio Miradores Residence de Río Abajo...

Costa Rica anuncia construcción de su propia cárcel...

Vegyfrut, la pyme que impulsa el agro nicaragüense...

El pollo, la base proteica y de confianza...

Reportan que otro buque de guerra estadounidense atraca...

4 nicaragüenses detenidos en Costa Rica al intentar...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign