Walmart recibe doble reconocimiento del Banco de Alimentos de Nicaragua

Walmart Nicaragua fue distinguida este año con un doble reconocimiento por su aporte sostenido al Banco de Alimentos de Nicaragua, tanto por su rol como donante activo de la fundación como por ser la empresa que más horas de voluntariado destinó a la institución durante 2025.

Este año, la compañía entregó más de 1,130 toneladas métricas de alimentos, provenientes del rescate de productos en tiendas y centros de distribución, así como de donaciones periódicas de artículos de primera necesidad, que en valor representaron más de 88.9 millones de córdobas en donaciones.

“Hace más de una década asumimos el compromiso de ser donantes activos de los Bancos de Alimentos en cada país donde operamos, y en Nicaragua lo hacemos con la certeza de que la solidaridad puede transformar realidades cuando se gestiona de forma responsable y constante”, expresó María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

El involucramiento de los asociados fue otro pilar de este año en la estrategia de Valor Compartido de Walmart. La compañía desarrolló 13 jornadas de voluntariado, sumando más de 824 horas de trabajo, enfocadas en la clasificación, empaque y preparación de más de 30 mil kilogramos de alimentos.

“Nos sentimos orgullosos de nuestros asociados; de su convicción humanista y conciencia social. Les agradecemos el tiempo, la buena disposición y el excelente trabajo que realizaron en el Banco de Alimentos para que el bienestar llegara a más de 162 mil personas en todo el país”, agregó la vocera.

El horizonte de Walmart está claramente definido: cero desperdicios y dar una segunda oportunidad a los alimentos para que lleguen a quienes más lo necesitan; así, continuar transformando positivamente las comunidades donde opera.

“En Walmart creemos que el acceso a los alimentos y el aprovechamiento responsable de los recursos son acciones fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias y vivir mejor. Por eso, mantenemos un compromiso constante con iniciativas que generan impacto real y sostenible”, enfatizó la ejecutiva.

Como parte de este apoyo integral, la empresa también destinó 339,500 córdobas de cara a fortalecer las capacidades logísticas y de inocuidad del Banco de Alimentos de Nicaragua, específicamente, para el adecuado manejo y conservación de los productos durante su distribución.