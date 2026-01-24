Identifican al hombre asesinado a tiros en Mineápolis por el ICE

La reciente víctima del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un ciudadano estadounidense, de 37 años, identificado como Alex Jeffrey Pretti, residente de la ciudad.

Esta información fue revelada por medios locales citando a personas relacionadas con el asunto. Previamente, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que la persona que murió este sábado tras recibir un disparo de agentes del ICE era un hombre blanco sin antecedentes penales graves y “propietario legal de armas” con permiso para portarlas.

¿Pero qué pasó?

De acuerdo con los videos publicados en la red, varios agentes federales retuvieron a un hombre en el suelo, antes de que uno de los uniformados desenfundiera su arma y le disparara repetidamente. Posteriormente, la Policía de Mineápolis confirmó su fallecimiento.

El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que agentes federales estaban realizando un operativo en busca de un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta. Indicó que, en aquel momento, un individuo, que llevaba una pistola, se acercó a los uniformados y los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse, señaló el organismo, apuntando que los médicos presentes en el lugar brindaron asistencia médica inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, subrayó, por usu parte, que le ha dicho a la Casa Blanca que “el estado debe liderar la investigación” sobre el tiroteo y “que los investigadores estatales garanticen la justicia”. Además, instó a los ciudadanos que mantengan la calma y den espacio, mientras las autoridades procesan la escena. “El estado cuenta con el personal necesario para garantizar la seguridad de las personas; los agentes federales no deben obstaculizar nuestra capacidad para hacerlo”, publicó en X

Reacciones del incidente

El presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales fotografía compartida previamente por el Departamento de Seguridad Nacional de un arma que supuestamente portaba la persona baleada. Asimismo, afirmó que se trataba del arma “del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar”.

En ese contexto, el mandatario acusó a las autoridades de Minesota de “incitar a una insurrección” con su retórica contra el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado. “¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! […] ¡Dejen que nuestros patriotas del ICE hagan su trabajo!”, indicó Trump.

Por su parte, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, apuntó que el video del tiroteo que revisó evidencia una paliza seguida del asesinato de un ciudadano. Además, volvió a exigir que el ICE y agentes federales abandonen inmediatamente la ciudad. “¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que termine esta operación?”, se cuestionó Frey.

No es el primer incidente de este tipo en Mineápolis. A principios de enero, Renee Good, una ciudadana estadounidense, fue asesinada por un miembro del ICE durante una redada antiimigratoria, lo que ha causado gran conmoción y rechazo entre los residentes de la zona, quienes catalogan las acciones de los agentes como un acto violento innecesario.

Desde entonces, se han registrado varios casos de exceso de fuerza por parte de los agentes migratorios contra la población durante las redadas. Por su parte, los residentes de la ciudad salen a las calles en medio de una huelga general para exigir que los agentes del ICE abandonen el estado.