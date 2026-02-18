Reportes: Israel cree que Trump puede lanzar “pronto” un ataque contra Irán

Israel estima que EE. UU. podría lanzar “pronto” un amplio ataque conjunto estadounidense‑israelí contra Irán, en vista de que Teherán no ha cumplido con las exigencias formuladas por Washington en las últimas negociaciones entre ambas partes sobre el programa nuclear iraní, informa Ynet, citando fuentes.

Según la publicación, la impresión de las autoridades israelíes es que “se acerca un momento decisivo y los plazos se acortan”. Asimismo, asegura que la parte estadounidense entiende que no sería un ataque breve, sino una campaña de varias semanas de duración.

De acuerdo con el medio, los ataques tendrían como objetivo forzar un cambio de gobierno en Irán. De tal manera, el líder supremo iraní, ayatolá Alí Jameneí, así como las instituciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) e incluso el arsenal de misiles balísticos de la nación persa estarían en la mira de Washington y Tel Aviv.

Asimismo, el portal asegura que Israel ya ha elevado al máximo sus niveles de alerta, esperando represalias con misiles iraníes aun si no participa directamente en una acción estadounidense. En particular, teme que los hutíes y Hezbolá se unan de inmediato en apoyo a Irán.

Entre tanto, desde Teherán han asegurado en repetidas ocasiones estar preparados para responder ante cualquier “error estratégico” de EE.UU. con golpes “pesados”.