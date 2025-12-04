“Tito” Asfura retoma ventaja sobre Nasralla en conteo de votos para presidencia de Honduras

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, ha retomado la ventaja en el escrutinio con respecto a Salvador Alejandro César Nasralla Salum, del Partido Liberal de Honduras, de acuerdo a los últimos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) reportados después de las 6:08 de la mañana de este jueves.

Con un avance del 84.50 por ciento de las actas transmitidas, Asfura se ubica a la cabeza con 40.05 por ciento de los votos, lo que representa un total de 1,083,461 sufragios, en tanto que Nasralla le sigue de cerca con 39.74 por ciento y 1,075,036 votos.

El conteo de votos a nivel presidencial va a paso lento, y es que el CNE ha logrado transmitir 16,184 actas de un total de 19,152.

En cuanto al estado de los documentos electorales procesados y divulgados, el organismo reportó que 13,885 actas se encuentran clasificadas como Correctas, en tanto que 2,299 actas han presentado algún tipo de Inconsistencia.

La aspirante oficialista Rixi Ramona Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene en la tercera posición con 19.17 por ciento del total de votos, equivalentes a 518,732 sufragios.

Otros candidatos registran porcentajes menores en el conteo, como Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 0.84 por ciento (22,923 votos), y Mario Enrique Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, que suma 0.17 por ciento (4,591 votos).

Las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado domingo 30 de noviembre continúan inmersas en un lento y tenso proceso de escrutinio, manteniendo al país en la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente.