Vance se pronuncia ante tensa situación en Minesota tras asesinato de hombre por el ICE

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, se pronunció este sábado sobre la tensa situación en Mineápolis (Minesota), luego del asesinato de un hombre a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Cuando visité Minnesota, lo que más deseaban los agentes del ICE era colaborar con las autoridades locales para que la situación sobre el terreno no se descontrolara”, señaló Vance en una publicación en sus redes sociales. Asimismo, el vicepresidente indicó que “los dirigentes locales de Minesota hasta ahora se han negado a responder a esas solicitudes”.

En ese contexto, el presidente Donald Trump acusó a las autoridades de Minesota de “incitar a una insurrección” con su retórica contra el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado. “¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! […] ¡Dejen que nuestros patriotas del ICE hagan su trabajo!”, indicó Trump.

Según reportes de la prensa local, autoridades federales rechazaron colaborar con funcionarios locales en la investigación por la muerte de Renee Good, registrada el pasado 7 de enero.

De acuerdo con los videos publicados en la red, varios agentes federales retuvieron a un hombre en el suelo, antes de que uno de los uniformados desenfundiera su arma y le disparara repetidamente. Posteriormente, la Policía de Mineápolis confirmó su fallecimiento.

Leer también: Identifican al hombre asesinado a tiros en Mineápolis por el ICE