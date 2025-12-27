BOLETIN DE NOTICIAS
15 personas mueren tras brutal accidente de un bus en Guatemala

Le fallaron los frenos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto del bus tras el accidente.

15 personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas luego de que un autobús con pasajeros perdiera el control y cayera a un barranco de unos 75 metros de profundidad al occidente de Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales, Voluntarios, Cruz Roja, elementos del Ejército y varias personas particulares, unieron esfuerzos para poder rescatar a los heridos y fallecidos de la profundidad del barranco.

Los heridos fueron trasladados por los socorristas a los Hospitales de Totonicapán y Quetzaltenango.

El accidente ocurrió este viernes en una zona conocida por su geografía accidentada. Imágenes relacionadas…

