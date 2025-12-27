15 personas mueren tras brutal accidente de un bus en Guatemala

15 personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas luego de que un autobús con pasajeros perdiera el control y cayera a un barranco de unos 75 metros de profundidad al occidente de Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales, Voluntarios, Cruz Roja, elementos del Ejército y varias personas particulares, unieron esfuerzos para poder rescatar a los heridos y fallecidos de la profundidad del barranco.

Los heridos fueron trasladados por los socorristas a los Hospitales de Totonicapán y Quetzaltenango.

El accidente ocurrió este viernes en una zona conocida por su geografía accidentada.