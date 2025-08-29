SUBSCRIBE FOR 1$/WEEK
4 nicaragüenses detenidos en Costa Rica al intentar entrar a ese país con documentos falsos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de los nicas detenidos.

4 ciudadanos de Nicaragua fueron detenidos por la Policía de Fronteras de Costa Rica al intentar ingresar a ese país con documentos falsos. Uno de los casos se registró el martes en un control vehicular realizado cerca del puesto de Peñas Blancas, durante la revisión de un autobús procedente de la frontera norte. Tras verificar los documentos que portaban los pasajeros, una nicaragüense, de apellido Vega, mostró un carné de refugio.

La pericia de los oficiales de la Policía de Fronteras los llevó a dudar de su autenticidad, por lo que, en coordinación con la Policía de Migración, lograron determinar que esa persona nunca había solicitado refugio en territorio costarricense.

Momenos de la captura.

Una situación similar se presentó el miércoles en un control vehicular realizado por los oficiales fronterizos en otro punto de la carretera Interamericana Norte. Allí los oficiales interceptaron un vehículo en el que viajaban tres nicaragüenses de apellidos Molina, Téllez y Jiménez, los cuales mostraron supuestas citas para la solicitud de refugio. La pericia de los policías les permitió determinar inconsistencias en los documentos, lo cual fue corroborado por la Policía de Migración, pues ninguno poseía trámites migratorios.

Los cuatro nicaragüenses fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Liberia.

