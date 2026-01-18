8 policías muertos y alerta máxima tras disturbios que sacuden prisiones de Guatemala (VIDEOS)

Al menos ocho agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala fallecieron este domingo, mientras que alrededor de 11 se encuentran heridos en medio de los disturbios que se originaron la jornada anterior en tres prisiones del país, organizados por la pandilla Barrio 18, recogen medios locales.

Según los informes, luego de los amotinamientos del día de ayer en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo para hombres de la zona 18, se reportaron ataques armados simultáneos contra los uniformados en distintos puntos del país.

Policía Nacional Civil retoma control en cárcel Renovación I pic.twitter.com/47qz7NxLaN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2026

Hasta el momento, las autoridades han logrado retomar el control de Renovación 1, y han neutralizado al pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘El Lobo’, cabecilla de Barrio 18, quien estaba señalado como el coordinador de los motines. Las demás cárceles siguen tomadas por los reos.

David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil, anunció una alerta máxima a nivel nacional y ordenó reforzar las medidas de seguridad personal y en las sedes policiales.

Información actualizada. Más de 13 ataques armados se han registrado en contra de la @PNCdeGuatemala y se han reportado seis agentes fallecidos y varios heridos. pic.twitter.com/vS8fCW2n2E — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) January 18, 2026

Ante los hechos de violencia, el Ministerio de Educación del país suspendió las clases a nivel nacional el día de mañana “como medida preventiva” y bajo recomendación de las autoridades de seguridad. Asimismo, se suspendió el transporte público en gran parte de la capital.