Alcaldía que destruye monumento chino en Panamá explica las razones

La demolición ejecutada por la Alcaldía del municipio panameño de Arraiján en horas de la noche del sábado de un monumento a la comunidad china en el mirador del Puente de las Américas generó controversia.

Las autoridades municipales aclararon que la decisión respondió a un “estado crítico” de las estructuras del mirador, compuesto por un obelisco, un portal y un pabellón y levantado en 2004 en homenaje a los primeros inmigrantes chinos que llegaron al país en 1854.

A las 9 pm del 27, llegaron videos: excavadoras demolían el Mirador del Puente de las Américas y el Monumento por los 150 años de la presencia china en Panamá.

Corrí al lugar, pero ya estaba en el suelo.

Paisanos intentaron proteger los restos, pero se lo impidieron.

Este… pic.twitter.com/7SFVR0to0h — Xu Xueyuan徐学渊 (@ChEmbPa) December 28, 2025

El argumento fue cuestionado tanto por la Asociación China de Panamá como por la Embajada del gigante asiático, que señalaron que intentaron comunicarse con la Alcaldía para financiar la restauración del mirador, pero no obtuvieron respuesta alguna.

En un comunicado, la misión diplomática expresó su “profunda concentración, fuerte indignación y firme oposición” al hecho, el cual “pisotea brutalmente los sentimientos colectivos de los 300.000 chino-panameños en el país”.

“Un símbolo de la amistad China-Panamá, reducido a nada. Y yo pregunto: ¿por qué?”, publicó en sus redes Xu Xueyuan, embajadora china en el país.

El derrumbe del mirador fue fuertemente criticado por el Gobierno panameño, que ordenó la “inmediata” restauración de la obra en el mismo sitio.

Inclusive el presidente del país, José Raúl Mulino, llegó a pronunciarse sobre el hecho, que calificó de “barbaridad”. La comunidad china es “tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo”, subrayó el mandatario.