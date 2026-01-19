Asamblea Nacional de Nicaragua agrega 4 días feriados al calendario del país

La Asamblea Nacional de Nicaragua ejecutó el domingo 18 de Enero 2026, una sesión especial en Ciudad Darío para conmemorar el natalicio del poeta Rubén Darío, quien es el máximo exponente del modernismo literario en lengua española.

Durante la sesión, los diputados y autoridades de la cultura, destacaron el legado del “Príncipe de las Letras Castellanas” y su aporte invaluable a la identidad nacional.

Además, en la jornada los legisladores aprobaron 4 nuevos días feriados nacionales, siendo estos el 18 de enero, en homenaje al poeta universal Rubén Darío; el 2 de febrero Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, el 21 de febrero, dedicado a Augusto C. Sandino; y el 8 de noviembre, en honor a Carlos Fonseca.

Los a su vez aprobaron la Ley de Declaración como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, que otorga reconocimiento legal a 21 sitios emblemáticos que representan los pilares de nuestra nicaraguanidad.

Los lugares son Ciudad Darío, La Concordia, San Rafael del Norte, Yalagüina, Nagarote, El Viejo, Nandaime, La Libertad, Boaco, Juigalpa, El Sauce, Ocotal, San Juan de Limay, Catarina, San Juan de Oriente, Somoto, Sutiava, Monimbó, Bluefields y Bilwi.