BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO RegionalBukele anuncia que El Salvador ha realizado uno de los quiebres de droga más grandes de la historia de su país
Regional

Bukele anuncia que El Salvador ha realizado uno de los quiebres de droga más grandes de la historia de su país

Toneladas de cocaína fueron incautadas por las autoridades salvadoreñas

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de los detenidos tras el quiebre.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que su país realizó el quiebre de droga más grande en la historia de su país en el mar.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.

A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares.

Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación.

En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano”, detalla el mandatario.

También te puede interesar

Gran incendio deja varios muertos en San Salvador

Hijo comete asesinato y quita la vida a...

La estrategia de El Salvador quiere comprar más...

EE.UU. felicita a Laura Fernández por su triunfo...

Nicaragua felicita a la nueva presidenta electa de...

Laura Fernández Delgado gana la presidencia en Costa...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign