Candidata presidencial de Costa Rica acusa a su rival evangélico de acoso sexual

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, provocó una fuerte polémica en el país centroamericano al asegurar que uno de sus rivales, Fabricio Alvarado, la habría acosado sexualmente cuando ella trabajó como su asesora.

“Que nos libre Dios de un lobo con piel de oveja”, señaló Fernández la noche del lunes, durante el último debate que protagonizaron los candidatos, rumbo a las elecciones generales que se realizarán el próximo domingo.

La alusión de la abanderada del derechista Partido Pueblo Soberano se debe a que Alvarado, candidato del ultraconservador partido Nueva República, es músico, periodista y pastor evangélico.

“En nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz, porque cuando fui asesora, al igual que muchas más, recibimos acoso de este señor. Comentarios pasados, fotografías y, lo que es más grave, usando el nombre de Dios”, dijo Fernández en la recta final de cara a los comicios.

“Víctimas de un montón de cochinos”

Según su testimonio, Alvarado incluso la habría arrinconado en una oficina “con la falsa promesa” de regalarle una biblia.

“Esto lo cuento aquí porque yo quiero que el pueblo de Costa Rica me conozca, y especialmente las mujeres, que sepan que yo nunca voy a tener temor de levantar la voz por justicia, por las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos”, señaló.

Contraataque

Alvarado reaccionó de inmediato, negó las acusaciones y aseguró que formaban parte una campaña sucia en su contra. “No sé si reír o llorar, porque es algo asqueroso”, aseveró.

Luego, compartió una seguidilla de mensajes en redes sociales en contra de su rival. “¡Con mi familia nadie se mete! Hoy Laura Fernández demostró que tiene cero inteligencia emocional y que no tiene la pasta para ser presidente. Asqueroso el ataque y la campaña sucia, ante la falta de ideas y de propuestas”, señaló.

También la acusó de armar “un show” y “un circo” con “mentiras, manipulación y soberbia” para aferrarse al poder. “Costa Rica no estará bien si somos gobernados por gente mala y mentirosa”, advirtió.

El próximo domingo, los costarricenses elegirán al presidente que sucederá a Rodrigo Chaves Robles, para un periodo de cuatro años. Si ninguno de los 20 candidatos que se postularon supera el 40 % de los votos, habrá una segunda vuelta el 5 de abril.