Disturbios en Honduras entorpecen el recuento especial de votos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció este lunes que una serie de disturbios entorpecen el escrutinio especial que se lleva a cabo en el país para definir al próximo presidente.

“La situación en el Centro Logístico Electoral se presenta como crítica”, alertó la consejera del CNE, Cossette López-Osorio, quien adjuntó en X un video en el que se observa a varias personas lanzando piedras en el lugar.

Según su denuncia, se trata de los miembros de las juntas del recuento especial, que son representantes de los partidos, los que han generado actos vandálicos. “La situación está desbordada”, sostuvo.

La situación en el Centro Logístico Electoral se presenta como crítica. Los miembros de las Juntas, no son empleados del CNE, son representantes de los partidos. Nosotros tenemos prohibido intervenir en sus actuaciones como junta, y ellos tampoco pueden intervenir en las… pic.twitter.com/Mb9ghB7cSV — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 15, 2025

“Su deber es comportarse y hacer su trabajo conforme a ley, no a directrices partidarias. En lugar de integrar las juntas y avanzar con el escrutinio, traen consignas y violencia a la institución”, aseguró.

Medidas inmediatas

Menos de una hora después, la consejera principal del CNE, Ana Paola Hall, solicitó apoyo a las Fuerzas Armadas para proteger tanto el material como al personal de la institución. “El proceso electoral debe continuar hasta llegar a la declaratoria y así será”, prometió.

Además, exigió a los partidos tomar las “medidas necesarias para que las personas que han enviado a cumplir una función legal, no continúen acciones reñidas con la ley al impedir el procesal electoral”.

“Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz”, advirtió.

Sumado a esto, pidió a los observadores internacionales “documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando, que puede desencadenar en situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir”.

Hall llamó al Colegio de Abogados de Honduras a levantar “acta de todo” lo ocurrido. En respuesta, el presidente del ente, Gustavo Solórzano, comprometió su respaldo para “dar garantías de estabilidad democrática”.