El chófer de bus accidentado en Interamericana pasa por proceso señalado de homicidio y lesiones

El conductor de la unidad de transporte público extraurbano de transportes Sinaloa tuvo una audiencia de primera declaración, todo esto después de haber pasado casi dos días internado en el hospital.

El piloto identificado ante juez como Francisco Javier López Marroquín, de 28 años de edad, iba manejando el vehículo cuando pierde el control de la unidad, cayendo al fondo de un barranco en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

El trágico accidente deja al menos 15 personas fallecidas, de acuerdo a un reporte difundido por los cuerpos de socorro al momento de cubrir la emergencia, que se suscitó la noche del pasado viernes 26 de diciembre.

Por el accidente a su vez se reportó a más de 20 personas heridas con pronóstico reservado, a la espera de determinar por médicos sobre su avance clínico.

La diligencia se ejecutó en el juzgado de turno de Quetzaltenango, y los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaron ligarlo a proceso por los cargos de homicidio culposo y lesiones.

Durante la formulación de cargos el MP indica al conductor de haber dado positivo al consumo de metanfetamina y anfetamina, resultados que a su vez afirman fueron similares para el ayudante del bus que permanece entre los heridos, pero los abogados defensores descartan dicho extremo.

Sobretodo, porque no se presentó algún informe de toxicología que respalde la versión de los fiscales, además el piloto asegura que en el hospital se le inyectaron medicamentos para controlar el dolor.

El juez a cargo del caso aceptó los argumentos del ente investigador y dejó al piloto sujeto a proceso penal por homicidio culposo y lesiones graves, también ordenó que el sospechoso permanezca en prisión preventiva en el centro carcelario de Totonicapán.