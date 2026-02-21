BOLETIN DE NOTICIAS
Regional

El municipio de Cárdenas en Rivas se proyecta como nuevo destino turístico ubicado al sur de Nicaragua

Por Redaccion Central
Imagen del nuevo parque.

El imponente y atractivo Malecón de Cárdenas en Rivas, se ha vuelto en un atractivo que resalta la belleza natural de la costa nicaragüense, ofreciendo un espacio ideal para caminar al atardecer, disfrutar en familia y admirar nuestras incomparables vistas al lago.

Este gran proyecto no solo embellece el municipio, sino que también será un impulsor del turismo.

 Para eñ próximo 8 de marzo será su gran inauguración, una fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para Cárdenas como punto estratégico de recreación y visita obligatoria en el sur del país.

Compartimos imágenes…

