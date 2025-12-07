En pleno desfile navideño: Asesinan a tiros a alcalde de Guatemala (VIDEO)

Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, fue asesinado la noche de este sábado mientras participaba en un desfile navideño en el sur de Guatemala, informan medios locales.

El ataque por desconocidos se produjo mientras iba acompañado de su esposa saludando y conversando con vecinos de la localidad de Obero, en Escuintla. El político recibió varios balazos y fue ingresado en un hospital, pero murió al entrar en el área de emergencias. El ataque dejó herido también a uno de sus guardaespaldas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó su “total repudio” por el asesinato del político. “He girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley”, escribió en un tuit.

El mandatario aseveró que se están “movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos”.

Por su parte, Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, declaró en su cuenta de X que tanto Masagua como Guatemala “han perdido a un gran hombre” y un “excelente servidor municipal”.

“Es urgente que el Ejecutivo deje de poner excusas y le pongan un alto a la violencia que se vive en todo el país. Basta de extorsiones y asesinatos”, enfatizó.