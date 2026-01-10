En una vivienda tipo Airbnb ocurre asalto que termina con delincuente fallecido en Costa Rica

Un violento asalto acontecido en horas de la noche del jueves 8 de enero de 2026 en una vivienda tipo Airbnb, ubicada en el cantón de Tilarán, ha terminado con un presunto delincuente muerto y varios sospechosos en fuga, después de un intercambio de disparos con oficiales de la Fuerza Pública.

La información fue confirmada por el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien indicó que el caso se encuentra en una fase muy preliminar, debido a que los hechos ocurrieron hace pocas horas.

De acuerdo al reporte, en el momento del asalto la vivienda era ocupada por personas extranjeras. La situación fue alertada de forma inmediata a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida movilización de una unidad policial.

Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con los sospechosos, produciéndos e un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los presuntos asaltantes murió en la escena, mientras que entre tres y cuatro sujetos lograron huir.

Posteriormente, las autoridades ingresaron a la vivienda, donde localizaron a tres o cuatro personas amarradas, quienes habrían sido víctimas del asalto.

Soto advirtió que este tipo de hechos responde a un modo de operar recurrente, principalmente en zonas turísticas y costeras, donde los delincuentes suelen identificar como objetivos a extranjeros hospedados en alquileres temporales.

El caso queda a cargo del OIJ, que continúa con la recolección de indicios, la búsqueda de los sospechosos prófugos y el esclarecimiento total de lo ocurrido.

Es una problemática que afecta la imagen país, dice alto cargo de la OIJ

“Tenemos una problemática importante en el tema de asaltos a viviendas en lugares turísticos, en lugares de alquileres de casas, conocidos como Airbnb, donde delincuentes obtienen algún tipo de información previa”, dijo el director interino del OIJ, Michael Soto.

“Andan buscando artículos que puedan materializar con facilidad, como electrónicos, joyas, de este tipo, o también han habido casos en los que obligan a las víctimas a realizar algún movimiento bancario, ya sea con cuentas o bitcoins”, detalla el jerarca.

“Afecta mucho la imagen del país porque son turistas los afectados”, añadió.