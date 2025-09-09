Explosión en edificio Miradores Residence de Río Abajo provoca una mujer herida y causa evacuación

Una explosión en el piso 10 del edificio Miradores Residence, que se encuentra ubicado en Calle Tercera de Río Abajo, ha provocado pánico entre los habitantes en horas de la tarde de este viernes. El incidente, reportado por TVN Noticias, que según los primeros reportes habría sido provocado por una fuga de gas en la cocina de un apartamento, dejó como saldo a una mujer de 52 años con quemaduras, actualmente en condición estable tras recibir atención inmediata de paramédicos del SUME 911, reporta La Estrella de Panamá.

El estallido ha ocurrido aproximadamente a la 1:50 p.m., momento en que la administración del complejo residencial emitió una alerta de desalojo para todos los ocupantes. Decenas de familias, acompañadas de niños y mascotas, se reunieron en el lobby y en las áreas externas mientras los cuerpos de emergencia verificaban la magnitud del hecho.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la medida de evacuación fue tomada de manera preventiva. Aunque la explosión no provocó daños estructurales de gran alcance, la evaluación continúa para descartar riesgos adicionales en la instalación de gas del apartamento afectado.

La señora herida, quien se encontraba en su cocina al momento del estallido, fue trasladada a una ambulancia donde recibió atención médica inicial. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra estable, aunque permanece bajo observación médica.

Vecinos del Miradores Residence relataron que el estruendo fue escuchado en varios pisos, lo que generó temor e incertidumbre. “Se sintió un golpe fuerte y lo primero que pensamos fue en salir con los niños”, contó una residente que evacuó junto a su familia.

En el lugar también se hicieron presentes unidades de la Policía Nacional y personal de seguridad del área, quienes ayudaron a coordinar la salida ordenada de los habitantes. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa del siniestro, pero los equipos de investigación de los bomberos ya ingresaron al apartamento para levantar un informe técnico.

La situación se mantiene bajo control, aunque los residentes continúan a la espera de información sobre las condiciones de seguridad del edificio. Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, recordando que es indispensable mantener en buen estado las instalaciones de gas y reportar cualquier fuga o irregularidad a tiempo.