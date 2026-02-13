Gran incendio deja varios muertos en San Salvador

Cinco personas fallecieron a consecuencia de un voraz incendio que se desató este viernes en “una estructura muy antigua, construida con lámina, madera y bahareque”, localizada en el centro de San Salvador, capital de El Salvador, informó el cuerpo de Bomberos del país centroamericano en sus redes sociales.

Según explicó a la prensa el director del organismo, Baltazar Solano, el evento fue calificado de “alta complejidad”, porque se extendió a locales cercanos, e implicó el despliegue de seis carros de extinción y más de 50 efectivos. Las llamas fueron sofocadas tras dos horas de trabajo.

#NacionalES Tres personas murieron —dos adultos y un menor de edad— tras un incendio estructural de gran magnitud ocurrido la madrugada de este jueves en la 8.ª calle Oriente, entre la 4.ª y 6.ª avenida Sur, en San Salvador Centro. pic.twitter.com/0YNEdXtv3f — Canal 26 Uncion Channel, El Salvador (@Canal26ElSalv) February 13, 2026

En paralelo, los servicios de emergencia se encargaron de evacuar a varias familias.

Entre los afectados, una embarazada tuvo que ser trasladada a un centro de salud para ser atendida. Medios locales reportaron que tanto ella como su bebé nonato murieron posteriormente. Las otras víctimas son un hombre de 37 años, una mujer de 35 años y una menor de 3 años.