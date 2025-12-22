Hasta 1.000 años de cárcel: la brutal condena a pandilleros en El Salvador

La Fiscalía General de El Salvador ha informado de las elevadas penas de prisión que se han impuesto a 248 pandilleros integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos cometidos entre los años 2014 y 2022.

El sujeto con la condena más elevada enfrenta 1.335 años de prisión, mientras que otros individuos han sido condenados a periodos de privación de libertad de 958 años, 880 años, 745 años, 739 años, 702 años y 639 años.

Se considera probada la comisión de 43 delitos de homicidio agravado, 42 de desaparición de personas, 3 feminicidios agravados, 86 casos de extorsión, 29 de conspiración para delinquir, 32 de actos preparatorios en tráfico ilícito, 5 casos de utilización u ocupación ilegal de inmuebles, así como de agrupaciones ilícitas.

#CombateAPandillas | La @FGR_SV ha logrado condenas ejemplares de hasta 1,335 años de cárcel para 248 pandilleros de la clica TLS de la MS, por delitos cometidos entre el 2014 al 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas. Entre los graves hechos que estos criminales… https://t.co/SRsuvHYanW pic.twitter.com/MPL4x29NJW — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 21, 2025

La Fiscalía informa de que los condenados crearon bases en diferentes sectores donde planificaban los actos delictivos, como la extorsión a víctimas que tenían negocios, además del tráfico de drogas en diferentes sectores de La Libertad; sin embargo, el Ministerio Público no aclara las fechas de las condenas o si se trató de juicios colectivos.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, cuando fue decretado por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de hacer frente a las pandillas. Permite arrestos sin orden judicial, lo que ha abocado a más de 90.000 detenciones en este periodo.