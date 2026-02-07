Hijo comete asesinato y quita la vida a su propia madre en Costa Rica

Una señora de 52 años ha muerto en horas de la noche de ayer viernes en Hatillo, San José, Costa Rica en un hecho que ahora se encuentran investigando las autoridades como un supuesto caso de parricido.

El suceso aconteció cerca del centro de la iglesia católica de Hatillo, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una situación violenta dentro de una vivienda.

Agentes de la Fuerza Pública atendieron el llamado de emergencia y confirmaron el fallecimiento de la mujer en el sitio que se encontraba con múltiples heridas de arma blanca.

De inmediato, los uniformados acordonaron la zona y quedaron a cargo de la escena mientras coordinaban con las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De manera preliminar, trascendió que el principal sospechoso del crimen sería el hijo de la víctima, el cual ya fue detenido por las autoridades