IMPACTANTE Artefacto lanzado explota frente a una diputada hondureña

La diputada del Partido Nacional de Honduras, Gladis Aurora López, resultó herida y recibe atención médica este jueves, luego de que le lanzaran un artefacto explosivo cuando respondía a preguntas de la prensa.

El momento que quedó captado en video, justo cuando ella decía que no la dejaban entrar al Congreso Nacional, donde se viven momentos de tensión antes de una sesión extraordinaria en la cual se podría aprobar un recuento de votos de las polémicas elecciones presidenciales de noviembre.