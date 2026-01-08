BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO RegionalIMPACTANTE Artefacto lanzado explota frente a una diputada hondureña
Regional

IMPACTANTE Artefacto lanzado explota frente a una diputada hondureña

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

La diputada del Partido Nacional de Honduras, Gladis Aurora López, resultó herida y recibe atención médica este jueves, luego de que le lanzaran un artefacto explosivo cuando respondía a preguntas de la prensa.

El momento que quedó captado en video, justo cuando ella decía que no la dejaban entrar al Congreso Nacional, donde se viven momentos de tensión antes de una sesión extraordinaria en la cual se podría aprobar un recuento de votos de las polémicas elecciones presidenciales de noviembre.

También te puede interesar

Joven pierde la vida después de un brutal...

Nicaragua condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela...

Alcaldía que destruye monumento chino en Panamá explica...

Pekín se pronuncia sobre demolición de un monumento...

El chófer de bus accidentado en Interamericana pasa...

15 personas mueren tras brutal accidente de un...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign