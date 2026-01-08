Joven pierde la vida después de un brutal ataque armado en Limón, Costa Rica

Un joven de apenas 25 años fue asesinado en horas de la tarde de este miércoles cuando era víctima de un violento ataque armado en el sector de Juan Pablo II, en la provincia de Limón, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue reportado alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando la víctima, de apellido Asthon, se encontraba en la vía pública y fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

PAra la versión preliminar de las autoridades, los atacantes le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. El OIJ indicó que el joven presentaba impactos de bala en cabeza, tórax y espalda, lo que evidencia la violencia del ataque.

En la escena, los investigadores lograron recolectar aproximadamente 65 indicios balísticos, los cuales serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar el móvil del homicidio.

Este hecho se suma a una serie de episodios de violencia armada registrados recientemente en la provincia de Limón, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.