México ha ofrecido apoyar a Guatemala por el estado de sitio tras motines

Por Redaccion Central
El Gobierno de México ofrece apoyo a Guatemala luego de que el presidente Bernardo Arévalo decretara estado de sitio por 30 días tras motines simultáneos en cárceles y una escalada de violencia que dejó policías asesinados, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo en rueda de prensa que buscará comunicarse con Arévalo para saber si necesita respaldo “de algún tipo”, respetando la soberanía guatemalteca.

Sheinbaum aclaró que, por el momento, no se ordenó un reforzamiento de seguridad en la frontera sur de México con Guatemala, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar medidas según lo que solicite el gobierno guatemalteco. Los disturbios registrados el último fin de semana incluyeron la toma de rehenes en penales y ataques coordinados atribuidos a pandillas.

Por otra parte, la presidenta mexicana anunció que también enviará ayuda humanitaria a Chile por los incendios forestales fuera de control en el sur del país, que llevaron a la declaración de estado de catástrofe en las regiones del Biobío y Ñuble y que ya provocaron al menos 19 muertos, según los reportes más recientes.

