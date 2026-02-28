Miles creen que es Nicaragua otros que es en Costa Rica o Uruguay pero la ubicación real está a miles de kilómetros

El video que circula en redes sociales y que ha sido etiquetado como “Barra de Prinzapolka, Nicaragua” no corresponde a ese lugar, tampoco es en Costa Rica ni Uruguay. Aunque el texto sobreimpreso así lo indica, la infraestructura, la geografía y las características visibles en la grabación no coinciden con la realidad de la costa Caribe nicaragüense. La Barra de Prinzapolka es una zona remota, de acceso limitado y sin obras de ingeniería como una vía recta elevada con rotonda sobre el mar.

El canal de Epicast Centroamérica, que se dedica a mostrar las bellezas de la región centroamericana, hicieron el siguiente video con un error enorme, pues hace sentir a quienes lo miran, que ese destino esta en Nicaragua:

¿Pero dónde es esta ubicación exacta?

La ubicación real del video corresponde a Dhanushkodi, específicamente en el extremo sureste de la isla de Pamban, en el estado de Tamil Nadu, India. El punto exacto es Arichal Munai, conocido como “el último camino de la India”, donde una carretera estrecha se extiende hacia el mar y finaliza en una zona de giro. Este sitio es famoso porque allí se encuentran las aguas del Golfo de Mannar y la Bahía de Bengala.

Además, esta área tiene gran relevancia geográfica y cultural. Cerca de Arichal Munai inicia el Ram Setu, una cadena natural de arrecifes y bancos de arena que conecta India con Sri Lanka. Dhanushkodi también es conocida como una “ciudad fantasma”, tras haber sido devastada por un ciclón en 1964, y forma parte de una región de alto valor espiritual para el hinduismo, cercana a Rameshwaram.

Para verificar esta información, se pueden consultar múltiples fuentes y registros visuales del mismo lugar en distintas plataformas. Entre ellos:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/reel/1851197125437806

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=5w2OwLk8fUA

THREADS: https://www.threads.com/@abilash_jsa/post/DAi8C5hPsti?xmt=AQF0Dlk_UtUKbHbCXelo8I4MhbdPrdqrWTxzpJSudGs7hg

PAGINA WEB: https://www.daiwikhotels.com/five-reasons-rameswaram-should-be-your-next-holiday-destination/

TIKTOK:

https://www.tiktok.com/@mteveresttourandtravels/video/7545009842721770759

Estas evidencias confirman que el video ha sido mal atribuido, y que su ubicación real está en India, no en Nicaragua, ni en Costa Rica tampoco en Uruguay.