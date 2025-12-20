Nasralla recorta la ventaja de Asfura en recuento por la presidencia de Honduras

El candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, acortó distancia con el nacionalista Nasry Asfura, quien lidera el escrutinio especial con 1.359.317 votos frente a los 1.335.810 de su oponente, según la última actualización sobre el conteo de actas escrutadas, informan medios locales este sábado.

Tras dos semanas de parálisis, la reanudación del conteo especial permitió que Asfura recuperara la ventaja que tuvo desde el inicio del 30 de noviembre, cuando lideraba los comicios por poco más de 20.000 votos. El sistema preliminar solo procesó el 34 % de las actas en la primera semana debido a deficiencias técnicas de la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral de Honduras para dicho propósito, lo que generó un vaivén: Nasralla llevó la delantera temporalmente, pero Asfura repuntó de nuevo.

Con un margen estrecho, ambos candidatos deberán esperar la finalización del escrutinio especial, que incluye el recuento de 2.700 actas, para que el Consejo Nacional Electoral declare al ganador a más tardar el 30 de diciembre.