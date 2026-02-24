Padre asesina a su hijo en El Salvador y también casi termina con la vida de su hija

Ha sido identificado un joven tras ser asesinado por su padre en el caserío El Cordoncillo ubicado en la carretera en Sesori, San Miguel. El se llamaba Darwin Lara de 23 años de edad, el victimario se encontraba bajo los efectos de bebidas alcoholicas cuando hzo el ataque, lamentablemente el joven muere camino al hospital.

Las autoridades intervienen al sujeto pero éste los agredió también a ellos por lo que fue abatido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) debido a que mostró resistencia al ver la presencia policial.

El padre fue identificado como Héctor Mario Lara, de 65 años.

Una hija de 17 años de edad también fue atacada por el progenitor pero las lesiones no fueron de tanta gravedad.