Panamá se pronuncia ante retenciones de buques con su bandera en China

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este jueves que su país no quiere problemas con China y descartó que las detenciones de buques con bandera panameña se traten de una medida de represalia por parte de Pekín tras la pérdida de las concesiones portuarias en el país centroamericano.

“Las mismas no tienen que ver con retaliaciones políticas. A lo mejor ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima”, declaró a los medios de comunicación desde el puerto de Balboa, señalando que este tipo de inspecciones son habituales en el transporte marítimo internacional, “no solo en los puertos chinos”.

Si bien admitió que el volumen de inspecciones se sale de los parámetros habituales, el mandatario sostuvo que ha comparado con las cifras de otros registros competidores, como Liberia e Islas Marshall, “y no están muy por debajo” de las panameñas.

“A nosotros no nos interesa, como he dicho mucho antes de este conflicto, tener un problema con China. No nos interesa”, agregó.

Sin embargo, precisó que Panamá ya ha manifestado su preocupación ante las autoridades chinas y busca verificar los criterios técnicos aplicados para retener e inspeccionar dichos buques. En este sentido, indicó que el director de la Marina Mercante se encuentra en Japón para determinar la “validez [y] el fundamento de estas detenciones”, ya que, advirtió, afectan al comercio internacional

“No vamos a permitir que estas cosas sigan ‘ad infinitum’. Porque más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial, que obviamente sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo”, dijo.

Para concluir, expresó su deseo de que la situación “desescale, como dicen ellos” y se retorne a la normalidad en la relación política y comercial.