Trump se ha pronunciado sobre las elecciones en Honduras y esto es lo que dijo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió este lunes a las presidenciales en Honduras, donde continúa el conflicto por los resultados: “Apoyé a alguien que no iba en la delantera y ganó las elecciones”, dijo el mandatario refiríéndose a Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato al que apoyó durante la campaña.

Honduras celebró elecciones generales el día 30 de noviembre y todavía no se ha hecho público el escrutinio del 100 % de las papeletas, en medio de denuncias de presunto fraude electoral y presiones externas, en el marco de los comicios del pasado 30 de noviembre.

Hasta ahora, el dato más reciente del escrutinio, con el 86,3 % de las actas procesadas, contabiliza 1.271.658 votos para Nasry Asfura y 1.230.969 para Salvador Nasralla, una diferencia de 40.689 votos a favor del candidato del Partido Nacional.

Tensión por los resultados

El Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció este lunes que una serie de disturbios entorpecen el escrutinio especial que se lleva a cabo en el país para definir al próximo presidente.

Por otra parte, el Gobierno hondureño envió notas oficiales a organismos internacionales en las que condena la intervención de Trump en el proceso electoral, informó este sábado el vicecanciller del país, Gerardo Torres Zelaya.

Trump mencionó también los recientes comicios en Chile, donde el candidato de derecha, José Antonio Kast, se impuso el domingo en el balotaje. “Me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba en la delantera, ganó con bastante facilidad. Así que espero con ansias presentarle mis respetos. He oído que es una muy buena persona”, dijo el líder republicano.