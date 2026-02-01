BOLETIN DE NOTICIAS
Control total de la plantilla: Cómo Cegid VisualTime y HCM 360 reducen el ausentismo laboral

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Analizar cómo se gestiona el tiempo de trabajo permite ver qué pasa realmente dentro de una empresa y detectar ineficiencias que suelen pasar desapercibidas.

Gestionar personas ya no consiste solo en cuadrar horarios o revisar fichajes a final de mes. Hoy, la gestión del tiempo de trabajo se ha convertido en un eje estratégico para entender qué ocurre realmente dentro de una empresa, detectar ineficiencias y reducir uno de los grandes problemas silenciosos del tejido empresarial: el ausentismo laboral. En este contexto, soluciones de CEGID como VisualTime y HCM 360 están redefiniendo la forma en la que las organizaciones controlan su plantilla y toman decisiones.

Por qué el ausentismo sigue siendo un reto empresarial

Las ausencias no planificadas, los retrasos recurrentes o la falta de control horario generan un impacto directo en la productividad. Muchas empresas detectan el problema tarde, cuando ya afecta a costes, clima laboral y cumplimiento normativo.

Sin información fiable, resulta complicado identificar patrones o tomar medidas eficaces. La digitalización del control horario permite pasar de suposiciones a datos reales, algo clave para actuar con criterio y anticipación.

CEGID VisualTime: control horario con visión estratégica

VisualTime no se limita a registrar horas. El sistema centraliza turnos, vacaciones, ausencias e incidencias en un único entorno, facilitando una visión global del tiempo de trabajo. Esta trazabilidad ayuda a detectar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en un problema estructural.

La automatización del control horario reduce errores manuales y libera tiempo administrativo. Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

Visibilidad real. Análisis detallado de horarios, ausencias y horas extra.

Cumplimiento normativo. Adaptación sencilla a la legislación laboral vigente.

Optimización operativa. Ajustes rápidos en turnos y planificación de recursos.

HCM 360: la gestión de personas en una sola plataforma

El programa de gestión de recursos humanos HCM 360 amplía el control del tiempo hacia una gestión global del talento. Nóminas, desempeño, formación y analítica avanzada conviven en un mismo sistema, alineando personas y objetivos de negocio.

Centralizar la información permite detectar correlaciones entre absentismo, carga de trabajo y rendimiento. La toma de decisiones deja de basarse en intuiciones y se apoya en métricas claras, accesibles y actualizadas en tiempo real.

Qué opinan usuarios y expertos sobre este tipo de software

En un hilo reciente de Reddit dentro del foro r/humanresources, varios responsables de RR. HH. comentaban cómo la implantación de sistemas de control horario avanzados había reducido conflictos internos y mejorado la transparencia con la plantilla. Uno de los comentarios más valorados destacaba la importancia de “tener datos claros antes de hablar de compromiso o productividad”.

En YouTube, canales centrados en transformación digital empresarial analizan cómo los ERP de recursos humanos ayudan a reducir el absentismo mediante analítica predictiva. Estas reseñas coinciden en un punto clave: la tecnología funciona cuando se integra en la cultura de la empresa.

Un ERP adaptable a cualquier tipo de empresa

Las soluciones de CEGID están pensadas para adaptarse tanto a pymes como a grandes organizaciones. Sectores como industria, retail, servicios o logística encuentran en estos sistemas una forma sencilla de ordenar procesos complejos.

Implementar un ERP no es una decisión puntual, sino una inversión a largo plazo. La posibilidad de crecer, añadir módulos y adaptar funcionalidades garantiza que el software evolucione al ritmo del negocio.

El control del tiempo y la gestión integral de personas se han convertido en factores determinantes para reducir el ausentismo y mejorar la eficiencia interna. Soluciones como CEGID VisualTime y HCM 360 aportan datos, orden y visión estratégica a la gestión de la plantilla. La digitalización de los recursos humanos deja de ser una opción para consolidarse como una necesidad empresarial real.

