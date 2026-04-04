Artemis II alcanza la mitad del camino hacia la Luna: la nave Orion ya está más cerca del satélite que de la Tierra

WASHINGTON.- La misión Artemis II de la NASA ha alcanzado la mitad del camino hacia la Luna, informó la agencia espacial estadounidense.

Según la NASA, la nave Orion ya se encuentra más cerca de la Luna que de la Tierra, marcando un hito importante en esta primera misión tripulada del programa Artemis en más de 50 años.

Artemis II, que lleva a bordo a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, tiene como objetivo principal probar todos los sistemas de la nave en un vuelo alrededor de la Luna antes del regreso a la Tierra.

La misión, que durará aproximadamente 10 días, representa un paso clave hacia el objetivo de la NASA de establecer una presencia humana sostenible en la Luna en los próximos años.