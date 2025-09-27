Descubren antiguos talleres en una región de Egipto vinculada a Moisés y el éxodo

Arqueólogos de una misión que trabaja en el sur del Sinaí han descubierto en la zona del yacimiento de Uadi al Nasb talleres de fundición de cobre, edificios administrativos y puestos de vigilancia, comunicó a mediados de septiembre el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

De acuerdo con el jefe del organismo, Sherif Fathi, este hallazgo refleja la importancia estratégica del Sinaí, una región vinculada a Moisés y el éxodo, en las épocas del Egipto faraónico como principal fuente de cobre y turquesa, al tiempo que confirma la profunda presencia egipcia en el área.

Entre los descubrimientos, se destacan dos edificios: uno rectangular de arenisca en la entrada occidental de Uadi al Nasb y otro al este del punto de confluencia entre Uadi al Nasb y Uadi Sur.

Se detalló que inicialmente fueron utilizados como puestos de vigilancia, pero durante el Reino Nuevo (ca. 1550-1070 a. C.) se transformaron en talleres de fundición de cobre. En su interior fueron hallados varios hornos, masas de escoria de cobre, lingotes que superan un kilogramo de peso y boquillas de fuelles de arcilla de distintos tamaños.

Los arqueólogos también descubrieron parte de un taller central que contenía varios tipos de hornos de fundición de cobre, herramientas para preparar el mineral, crisoles de cerámica, ánforas y recipientes egipcios, además de grandes cantidades de carbón vegetal elaborado a partir de árboles locales y bloques de arcillas para la fabricación de boquillas de fuelles.

Además, durante las labores de limpieza se reveló un tercer edificio situado en la ladera sur de Uadi Sur, que probablemente funcionaba como puesto de control y vigilancia durante las expediciones mineras egipcias, y que quizá se remonta a una época anterior al Reino Nuevo.

El hallazgo de estas construcciones y objetos constituye una prueba de la existencia de un sistema industrial avanzado para la producción y el modelado del cobre antes de su expansión al valle del Nilo para usos artesanales, militares y administrativos, destacaron desde el ministerio.