“¿Para qué te vas a casar, hijoputa?”: el desastroso mensaje de ‘felicitación’ de una leyenda de la WWE

Por Redaccion Central
La leyenda de la WWE Ric Flair se hizo viral en redes sociales por un polémico mensaje enviado a un hombre comprometido a través de Cameo, que permite comprar videos personalizados de celebridades. “¿Para qué te vas a casar, hijoputa?”, dice Flair en el video, donde parece estar borracho y tener dificultad para terminar con el mensaje.

También le recomienda seguir la relación como novios, ya que hay “demasiadas mujeres en el mundo”, y en el 50 % de los casos el matrimonio es un “horror”.

