“¿Para qué te vas a casar, hijoputa?”: el desastroso mensaje de ‘felicitación’ de una leyenda de la WWE

La leyenda de la WWE Ric Flair se hizo viral en redes sociales por un polémico mensaje enviado a un hombre comprometido a través de Cameo, que permite comprar videos personalizados de celebridades. “¿Para qué te vas a casar, hijoputa?”, dice Flair en el video, donde parece estar borracho y tener dificultad para terminar con el mensaje.

También le recomienda seguir la relación como novios, ya que hay “demasiadas mujeres en el mundo”, y en el 50 % de los casos el matrimonio es un “horror”.