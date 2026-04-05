Astronautas de Artemis II logran observar la cara oculta de la Luna

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA tuvo la oportunidad de observar por primera vez la cara oculta de la Luna durante el viaje que realiza camino al satélite natural terrestre. Recientemente, el periodista estadounidense de la NBC Tom Costello habló con los cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion y recogió sus primeras impresiones al respecto.

“Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna y fue absolutamente espectacular”, aseguró la astronauta Christina Koch, quien explicó que había notado que el satélite tenía un aspecto diferente al que suele percibirse desde la Tierra. Al observarla, ella y sus compañeros notaron que las partes más oscuras no están “en el lugar correcto”, en comparación con la Luna a la que están acostumbrados.

“Las partes más oscuras no están del todo en el lugar correcto. Y algo te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, precisó.

La cara oculta de la Luna sigue estando poco explorada, y la oportunidad de verla con sus propios ojos fue una verdadera revelación para la tripulación. Al confirmarlo con su información de navegación, Koch y sus compañeros —Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen— se dieron cuenta de que efectivamente estaban viendo la cara oculta, algo que ningún humano había presenciado de esa manera desde la misión Apolo 17, en 1972.

“Sacamos nuestra información de orientación lunar, la comparamos y dijimos, sí, esa es la cara oculta, eso es algo que nunca habíamos visto antes”, dijo Koch.

Misión Artemis II

Wiseman, Koch, Glover y Hansen emprendieron este miércoles su misión, que representa el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis, y el primer viaje de personas a la Luna en más de 50 años. Actualmente, ya han recorrido más de la mitad del camino y se espera que este lunes la nave entre en la esfera de influencia lunar y, ese mismo día, se produzca el esperado sobrevuelo en el que observarán las zonas nunca vistas de la superficie del satélite.

Durante su recorrido, la tripulación ha estado probando los distintos sistemas de soporte vital y todas las etapas del viaje tripulado, incluido el acercamiento y el retorno lunar. Los astronautas han tenido que solucionar varios problemas técnicos, entre ellos un fallo con el cliente de correo electrónico Outlook de Microsoft y un imprevisto con el único inodoro de Orion.

Si bien el vuelo no culminará en alunizaje, servirá para las futuras dos misiones con miras al regreso del ser humano a la superficie lunar, previsto para 2028 en el marco del programa Artemis IV.