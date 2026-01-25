Fue descubierta tumba monumental que podría pertenecer a familia del rey Midas

Un monumento funerario descubierto en el noroeste de Turquía podría haber pertenecido a un miembro de la familia del legendario rey Midas, gobernante del antiguo reino de Frigia en el siglo VIII a. C., según un nuevo estudio arqueológico. El hallazgo corresponde al túmulo de Karaagac, una imponente colina artificial que alberga una tumba de características asociadas a enterramientos de élite.

El sepulcro se encuentra a más de 160 kilómetros de Gordio, la capital histórica de Frigia, lo que sugiere que el poder político del reino no estaba concentrado exclusivamente en su centro urbano. De acuerdo con el arqueólogo Hüseyin Erpehlivan, autor principal del estudio, la ubicación del túmulo refuerza la idea de que la organización política frigia estaba distribuida territorialmente y no limitada a una estructura centralizada.

Las nuevas claves sobre la estructura del poder en Frigia

La tumba presenta una cámara de madera de arquitectura monumental y un ajuar funerario excepcional, que incluye vasijas de cerámica, recipientes de bronce finamente decorados —conocidos como ‘situlas’— y una jarra con una inscripción en lengua frigia. Este tipo de objetos solo habían sido documentados previamente en enterramientos reales de Gordio, lo que apunta a que el individuo en cuestión habría tenido un alto rango o vínculos directos con la realeza, posiblemente con la dinastía de Midas.

No obstante, algunos expertos llaman a la cautela. Aunque reconocen la importancia del hallazgo, consideran que los objetos podrían corresponder a intercambios de regalos de carácter político entre la corte y élites regionales, más que a una tumba real propiamente dicha. Aun así, el descubrimiento aporta nuevas claves sobre la estructura del poder en Frigia y el alcance territorial de su élite gobernante en tiempos del histórico rey Midas.

El túmulo de Karaagac fue identificado inicialmente en el 2010, a partir de imágenes satelitales que mostraban daños provocados por saqueos, y desde el 2013 es objeto de excavaciones académicas sistemáticas. Los investigadores señalan que el sitio es singular porque contiene restos humanos correspondientes a distintos períodos históricos, algunos incluso posteriores a la construcción original de la tumba.

El rey Midas, conocido mundialmente por el mito del ‘toque de oro’, fue una figura histórica que gobernó Frigia en el siglo VIII a. C., en la región de Anatolia central. Las fuentes antiguas ya lo describían como un monarca extraordinariamente rico, una percepción respaldada por los lujosos ajuares hallados en tumbas reales frigias, que incluyen metalurgia sofisticada, muebles de madera finamente trabajados y restos de textiles de alta calidad. Aunque se han excavado más de un centenar de túmulos en los alrededores de Gordio, la tumba atribuida directamente a Midas aún no ha sido localizada.